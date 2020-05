“Neem deze zomer wel vakantiedagen op”

nieuws

Nu de aanstaande zomervakantie door de coronacrisis heel anders gaat verlopen dan waar we op gerekend hadden, is het volgens universitair hoofddocent Jessica de Bloom van de RuG belangrijk om wel vakantiedagen op te nemen. Dat zegt ze in een interview met het Dagblad van het Noorden.

De Bloom is gespecialiseerd in het fenomeen vakantie. Volgens de uhd is het juist nu belangrijk om wel vrije dagen op te nemen in de zomerperiode. “Op meerdere fronten hebben mensen het de laatste maanden erg druk gehad. Ineens moesten ze digitaal werken. Al jaren deden ze dat een beetje, maar nu moest het van de ene op de andere dag alleen maar.” Niet alleen het thuiswerken maar ook het onder tijdsdruk leren van nieuwe taken en programma’s heeft veel energie gekost. Ondertussen zijn er dan ook nog huisgenoten met wie rekening gehouden moet worden.

“Het is belangrijk om toch vrij te nemen van je werk zodat je kunt uitrusten”, adviseert De Bloom die de afgelopen jaren er uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan. “Je hoeft geen verre reis te ondernemen. Je kunt ook bijkomen in of bij je eigen huis. Of fietsen of wandelen in de omgeving. De natuur is een grote bron van verademing.” Het nemen van vrije dagen of vakantie heeft een gunstig effect op de gezondheid. “Mensen die jarenlang niet op vakantie zijn geweest lijden vaker aan hart- en vaatziekten. Ook worden ze gemiddeld minder oud. Het is niet per se nodig om op vakantie te gaan, maar wel om vrij te nemen van je werk.”