Natuurgebieden verdrogen razend snel

De natuurgebieden op de hogere zandgronden in en rond de gemeente Groningen verdrogen razend snel. Vooral in de buurt van Midlaren en in het beekdal waar de Drentse A door stroomt is te merken dat er te weinig regen valt.

Volgens het KNMI is dit voorjaar de droogste ooit gemeten. Al drie jaar daalt daardoor het grondwaterpeil. Volgens de natuurbeheerders is dit erg slecht voor typische heideplanten en dieren die horen in het gebied, zoals orchideeën, de holpijp en insecten als de weidebeekjuffer.Dat is een libellensoort.

De natuurbeheerders denken dat de droogte een steeds groter probleem wordt. Ze zijn niet positief dat er snel iets gaat veranderen. Door de droogte heeft de natuur al voor langere tijd schade opgelopen.