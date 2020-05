Nagelsalons weer open: “De komende twee weken zit ik helemaal vol.”

Blijdschap. Dat was de eerste reactie van Sylvia Görtz toen ze vorige week hoorde dat ze haar nagelsalon in Haren weer mocht openen. Maandag mocht ze haar eerste klanten weer ontvangen.

Twee maanden geleden moest ze de deuren sluiten vanwege de coronamaatregelen, maar vorige week maakte het kabinet bekend dat contactberoepen, waaronder nagelsalons, weer open konden. “We hebben het heel erg gehoopt, maar toen het uiteindelijk bekend werd was er blijdschap, maar ook vooral opluchting,” vertelt Görtz. “De komende twee weken zit ik helemaal vol. Ik ben alweer ver in juni aan het plannen om iedereen onder dak te krijgen, dus dat gaat heel hard.”

Ze denkt dat het ook voor haar klanten belangrijk is dat ze weer open kan. “Het is gewoon het gevoel van dat langzamerhand het leven weer een beetje normaler wordt, het gevoel dat je eindelijk weer een beetje aan jezelf kunt werken en gewoon dat uurtje voor jezelf kunt pakken. Het is natuurlijk geen eerste levensbehoefte, maar wel belangrijk voor je hele welzijn.”

Een klant is het daar mee eens. “Het is heel fijn ja. Weer met verzorgde nagels op pad. En het ziet er altijd weer goed uit.”

De hele nagelbranche heeft wel extra maatregelen genomen om het werk zo veilig mogelijk te maken. Zo vragen ze eerst aan een klant of die gezond is. “Mensen moeten ook alleen komen. Ik heb een plexiglas scherm neergezet als extra bescherming tussen de klant en mij. En een mondkapje, zowel voor mij als voor de klant. Ook heb ik wat extra tijd tussen de klanten gepland, zodat ik als de klant weg is de gelegenheid heb om alles weer te desinfecteren en schoon te maken.”