“Mooiste voetbalshirt jaren 90 was van FC Groningen”

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

FC Groningen had in de jaren negentig het mooiste shirt in de eredivisie. Dat bepaalde een vakjury die samengesteld was door eredivisie CV, de belangenbehartiger van de eredivisieclubs.

Het gaat om het groen witte tenue dat FC Groningen in het seizoen 1991/1992 droeg met Pioneer als hoofdsponsor. Het mooiste shirt aller tijden is van Willem II, gevolgd door die van Feyenoord en Ajax.

MVV had het mooiste shirt in de jaren ’50, Heracles (’60), De Graafschap (’70), NAC (’80), Heerenveen (’00) en het uitshirt van PSV in het seizoen 2009/2010 was het fraaiste van de afgelopen tien jaar.

Er werd gekozen uit 1754 shirts van 54 clubs die op het hoogste profniveau in Nederland actief zijn geweest.

Verkiezing mooiste shirt