“Mondkapjes in openbaar vervoer moeten verplicht worden”

Als de intelligente lockdown versoepeld wordt moet het kabinet mondkapjes verplicht stellen in het openbaar vervoer. Daarvoor pleit het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad in een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur.

Met het verplicht stellen van mondkapjes hoeft de anderhalvemetermaatregel minder streng nageleefd te worden in het ov. Het NOVB kijkt met de brief vooruit naar 20 mei waarop mogelijk de coronamaatregelen versoepeld gaan worden. Als dit gebeurt dan gaan het aantal reizigers in bussen en treinen toenemen. Komen er geen mondkapjes, en moeten mensen de anderhalvemetermaatregel in acht nemen, dan kan het openbaar vervoer slechts twintig procent van de reizigers die het normaal vervoerd van dienst zijn.

Van Veldhoven laat in een reactie weten dat ze de brief ontvangen heeft. Volgens de bewindsvrouw zijn deskundigen op dit moment aan het onderzoeken of het gebruik van mondkapjes kunnen helpen in het openbaar vervoer. Dit advies wordt binnenkort verwacht.