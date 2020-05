Mogelijk vanaf half juli meer bezoekers welkom in verpleeghuizen

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

Mogelijk vanaf 15 juli mogen bewoners van verpleeghuizen weer meer dan één bezoeker ontvangen. Dat heeft minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid woensdagavond laten weten tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zitten verpleeghuizen op slot. Vanaf 25 mei wordt de regeling al deels verruimd naar één vaste bezoeker per bewoner. Daarbij moet wel aan de corona-regels voldaan worden en in het verpleegtehuis mag geen corona-uitbraak geweest zijn. Mocht de situatie rond het virus stabiel blijven dan wordt de regeling vanaf 15 juli verder versoepeld.

De Jonge liet tijdens het debat weten dat hij in gesprek wil met verpleeghuizen en andere betrokkenen hierover. De behoefte onder familie van bewoners in verpleeghuizen om hen met meer mensen te bezoeken is groot.

