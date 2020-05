Mogelijk uitstel voor Tweede Kamerverkiezingen

nieuws

Foto Sebastiaan Scheffer: De stembusgang in Thesinge.

De Tweede Kamerverkiezingen die voor volgend jaar maart op het programma staan worden mogelijk uitgesteld. Minister Kajsa Ollongron (D66) van Binnenlandse Zaken werkt op dit moment verschillende scenario’s uit.

De verkiezingen gaan gehouden worden op 17 maart 2021. “Op dit moment is er nog geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het organiseren van de verkiezingen niet mogelijk is”, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer. “Maar omdat de anderhalve meter afstand bij verkiezingen moeilijkheden zou kunnen opleveren, worden er op dit moment verschillende scenario’s uitgewerkt.” In dit proces wordt ook de Kiesraad betrokken.

Gemeenten moeten duidelijkheid geven

Omdat de verwachting is dat de anderhalve meter afstand nog lange tijd bij ons zal zijn vraagt de minister aan gemeenten om duidelijk te maken hoe ze dit op hun stembureaus denken te kunnen organiseren. Daarbij moet er ook nagedacht worden over andere beschermende maatregelen.

Uitstellen is optie

Het uitstellen van de verkiezingen is op dit moment niet aan de orde, maar het is wel een optie die op tafel ligt als blijkt dat stembureaus niet op de noodzakelijke manier kunnen worden ingericht. Een andere optie waar naar gekeken wordt is het stemmen per brief. Juridisch is het mogelijk om de verkiezingen uit te stellen tot maart 2022.

Eemsdelta

In de provincie Groningen zijn er aan het einde van dit jaar al verkiezingen. In november gaan de inwoners van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum naar de stembus om een gemeenteraad te kiezen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta die vanaf 1 januari 2021 een feit zal zijn.