Miss Nederland belandt week in Groninger studentenleven

Deze woensdagavond is aflevering 3 van het nieuwe seizoen van Jouw stad, ons dorp te zien op NPO 1. Een voormalige Miss Nederland belandt een week in het Groninger studentenleven.



In de serie wisselen stedelingen met dorpsbewoners en andersom.

Voormalig Mrs. Netherlands Universe Sophia en haar man Erik uit het Gelderse Ermelo ruilen met studenten Lisa en Jurjen uit Groningen. Sophia heeft haar baan als tv-presentator opgegeven om zich volledig op haar taak als mantelzorger voor haar zieke moeder te focussen. Dat betekent dat ze het dorp nauwelijks verlaat.

Ze stapt nu met haar man één week lang in het studentenleven van Groningen: college volgen en proberen te overleven in een niet al te schoon studentenhuis. Lisa en Jurjen gaan naar het dorp en leren zowat het dorpsleven en mantelzorg precies inhouden.

