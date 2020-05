Minister: “Houd je huisdier op afstand bij corona”

nieuws

Carola Schouten, vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN LNV

Als je coronaverschijnselen hebt moet je je huisdier niet aaien of knuffelen. Met die oproep komt minister Carola van Schouten (ChristenUnie) van Landbouw.

Aanleiding voor de oproep is de constatering dat het coronavirus is vastgesteld bij drie katten en een hond. Daarmee staat dus vast dat het virus overgedragen kan worden van mens op dier. “Als je ziekteverschijnselen hebt, hou dan afstand tot je hond of kat”, zegt Schouten. “Dus ga je huisdier niet aaien of knuffelen.” De constatering komt niet helemaal als een verrassing. Elders in de wereld zijn ook gevallen bekend waarbij huisdieren ziek zijn geworden.

Voor honden- en kattenbezitters met coronaklachten heeft de minister tips. “Laat iemand anders je hond uitlaten, en je kan bijvoorbeeld je kat in een andere ruimte zetten.” Er zijn geen aanwijzingen dat huisdieren mensen kunnen besmetten.