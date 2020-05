Minimale 1 mei demonstratie in Korrewegwijk

nieuws

Foto Johannes Rienks. 1 mei demonstratie.

Ondanks de coronacrisis vond er vrijdagmorgen in de Korrewegwijk toch een 1 mei demonstratie plaats. De demonstratie was zeer kleinschalig en coronaproof. Slechts vijf actievoerders trokken de wijk in.

Twee agenten hielden de boel in de gaten, maar die zagen al snel dat de mars met bakfiets zonder problemen verliep. De actievoerders protesteerden tegen de huurverhogingen waar de minima de dupe van worden. Dat vindt het 1 mei comité Korrewegwijk/De Hoogte onrechtvaardig, omdat de grote bedrijven wel steun krijgen van de overheid vanwege de coronacrisis.

Ook wilden de demonstranten de zorgverleners en andere mensen in de vitale beroepen een hart onder de riem steken. Het comité wil later petities aanbieden bij de gemeenteraad en de woningbouwverenigingen.