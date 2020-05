Minder dan tien corona-patiënten op Groningse IC-bedden

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal corona-patiënten op Intensive Care-afdelingen in de provincie Groningen is voor het eerst sinds eind maart tot beneden de tien opnames gedaald. Dat blijkt uit de cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Per 15 mei liggen nog acht corona-patiënten op Groningse IC’s. Ook op de reguliere ‘corona-verpleegafdelingen’ daalt het aantal patiënten sterk, in totaal liggen hier nog 30 patiënten opgenomen. In de andere twee noordelijke provincies is een vergelijkbare dalingen te zien. In zowel Groningen als Drenthe zijn nog maar drie patiënten met corona opgenomen op een IC.

Er is in de noordelijke ziekenhuizen ruim voldoende capaciteit beschikbaar voor de opvang van patiënten. Let wel, de cijfers gaan alleen over patiënten met een aangetoonde coronabesmetting.