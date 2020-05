Met knapzak op safari op Suikerterrein

nieuws

Foto: Lennart Koster.

Deze zondag is de eerste editie van de Wolk’-thru & Wolk-about. Je kunt dan een knapzak met lekkers laten verrassen op safari in ‘de wonderschone vloeivelden’ van het Suikerterrein.



De wandeling is ongeveer 4 kilometer, met verrassende gebeurtenissen en prachtige picknickplekjes onderweg. Je start met grote tussenpozen en er is veel ruimte voor avontuur.

Reserveren voor de knapzak is wel echt nodig. Zie Facebookbericht hieronder. Let op: je kan niet met een groep mensen tegelijk, alleen echt klein met één twee of drie personen.