Mensen met aanhoudende luchtwegklachten kunnen getest worden op corona

nieuws

Inwoners van de gemeente Groningen die al langere tijd luchtwegklachten hebben kunnen nog deze maand via hun arts laten testen of ze het coronavirus hebben gehad. Om dit aan te tonen is een speciale test in huis gehaald.

Het gaat om een zogeheten antistoffentest die door het laboratorium Certe uit Stad in samenwerking met Izore in Leeuwarden in huis is gehaald waarmee in het bloed antistoffen tegen het virus kunnen worden aangetoond. Huisartsen krijgen de komende dagen een brief waarin wordt uitgelegd hoe ze de test kunnen aanvragen.

De test die Certe gaat aanbieden is dezelfde als die door bloedbank Sanquin en het Rotterdamse Erasmus MC wordt gebruikt. De test wordt als erg betrouwbaar geacht en is in maart al in Friesland getest. De test is een andere test dan die reisorganisatie Corendon wil gaan gebruiken. Deze sneltest wordt als erg onbetrouwbaar beoordeeld omdat de kans bij deze testen groot is dat mensen die hartstikke ziek zijn toch negatief testen, met alle gevolgen van dien.

Uit cijfers blijkt dat in de noordelijke provincies 1439 mensen positief getest zijn op het coronavirus. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt naar alle waarschijnlijkheid tien keer hoger.