Meisje (5) uit Stad vermist

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een meisje van 5 jaar uit de stad wordt sinds zaterdagmiddag vermist. De politie heeft een Burgernetactie op touw gezet om haar weer te vinden.

Het kind is voor het laatst gezien in de omgeving van de Bottelroosstraat in de wijk Selwerd. Tijdens haar vermissing droeg ze een roze zwarte pietenpakje, een donkergrijze jurk en op haar hoofd heeft ze een baret. Het meisje heeft een getinte huidskleur en heeft donker haar. Ze is lopend vertrokken.

Mensen die meer informatie hebben, of weten waar het meisje verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.

