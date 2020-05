Meerstad zoekt ‘ondanks zware tijden’ een horecaondernemer voor stranden aan Woldmeer

nieuws

Foto: Bureau Meerstad

Bureau Meerstad is vrijdag gestart met de selectieprocedure voor een horecaondernemer voor twee plekken aan strand aan het Woldmeer. De grondexploitant zegt vertrouwen te hebben dat er, ondanks de zware tijden voor de horeca, enthousiaste ondernemers zijn voor de locaties.

De stranden liggen op twee plekken aan weerszijden van het meer. Met de selectieprocedure hoopt Bureau Meerstad horeca naar de wijk te trekken die het hele jaar open is, in plaats van de snackbar die nu alleen in de zomer open is. Volgens de grondexploitant zijn er jaarlijks zo’n 5000 bezoekers aan het strand, maar de coronamaatregelen hebben hier wel voor mogelijke problemen gezorgd. Het bureau zegt af te wachten of de coronacrisis dit jaar recreatie bij het meer toestaat. Met het ontgraven van De Zeilen is het meer nu 130 hectare groot en daarmee hoopt Meerstad dat dit een grote trekpleister wordt voor waterrecreatie en toerisme.

Vanaf vnadaag (vrijdag 1 mei) kunnen geïnteresseerde ondernemers zich aanmelden voor de selectieprocedure via de website van Bureau Meerstad.