Meerdere gewonden bij aanrijding tussen trein en trekker

Foto: Sebastiaan Scheffer

Treinreizigers richting Zwolle moeten vrijdagmiddag rekening houden met een vertraging van meer dan zestig minuten. Door een aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk tussen Assen en Beilen.

Het ongeluk vond plaats rond 16.00 uur. “Het gebeurde ter hoogte van Hooghalen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Er vond een aanrijding plaats tussen een trein en een trekker. De eerste hulpdiensten zijn op dit moment ter plaatse.” Behalve verschillende ambulances en een traumahelikopter is ook de brandweer van Smilde en Beilen ter plaatse. “Het is nog niet bekend hoeveel mensen gewond zijn of wat de aard en de ernst van de verwondingen zijn.” Volgens de politie zaten er vijftig mensen in de trein. Zij zijn opgevangen door de hulpdiensten en worden met bussen verder vervoerd.”

Veel schade

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Oude Provincialeweg op een onbewaakte spoorwegovergang nabij Hooghalen. De trein die bij het ongeluk betrokken is vertrok om 15.48 uur uit Assen als Sprinter richting Zwolle. De trein bestond uit twee treinstellen van het type SNG, Sprinter Nieuwe Generatie. Dit treintype is vanaf 2019 in dienst. Op foto’s is te zien dat zowel de trein als het baanvak grote schade hebben opgelopen. De voorkant van de trein is zwaarbeschadigd geraakt en verschillende portalen voor de bovenleiding zijn naar beneden gekomen. Volgens getuigen is de trekker over een afstand van enkele honderden meters meegesleurd.

Rest van de dag geen treinen

De NS laat weten dat het treinverkeer tussen Hoogeveen en Assen de rest van de dag gestremd zal zijn. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk.

Bij treincrash Hooghalen. Trein heeft tractor over honderden meters meegesleurd. Voorkant trein volledig weggevaagd pic.twitter.com/jQJP5lM5mj — Bas van Sluis (@basvansluis) May 22, 2020

Meerdere ambulances zijn ter plaatste bij het ongeval. Reizigers hebben de trein verlaten en staan langs het spoor. De betreffende spoorwegovergang wordt gebruikt door boeren om bij hun landerijen te komen. #Hooghalen pic.twitter.com/AK2s92qcUj — Thom van der Veldt (@thomvandveldt) May 22, 2020