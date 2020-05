Meerdere auto’s vernield in Selwerd: “Ze zijn over de auto’s heen gelopen”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

In de wijk Selwerd zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere auto’s vernield. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“Het gaat om zeker zeven auto’s die beschadigd zijn”, vertelt Nuver. “De wagens staan geparkeerd in de Ranonkelstraat en in de Maluslaan. Ik sprak zojuist met een buurtbewoner en die vertelde dat het afgelopen nacht tussen 00.00 en 02.00 uur heeft plaatsgevonden. Zoals het nu lijkt zijn jongeren over de auto’s heen gelopen. De ramen van de auto’s zijn daarbij ingetrapt. Op één van de voertuigen die beschadigd is geraakt zijn meerdere voetstappen op de motorkap te zien. Ook werd één van de auto’s bekogeld met een steen.” Een bergingsbedrijf was zaterdagmiddag druk bezig om de voertuigen weg te slepen. “Dit gebeurt in opdracht van de verzekeraars. Mensen die geen all risk verzekering hebben, of een wat oudere auto hebben, draaien zelf voor de kosten op en dan moet al snel rekening worden gehouden met een schadebedrag van duizend euro per raam.”

De politie doet onderzoek naar de vernielingen. “Ze hebben met verschillende getuigen gesproken en zijn op zoek naar mogelijke verdachten.” Om aan zoveel mogelijk informatie te komen hebben Burgernetdeelnemers in de wijk Selwerd zaterdag een mail ontvangen. Daarin staat dat de vernielingen naar alle waarschijnlijkheid gepleegd zijn door twee jongens. Ze zouden gevlucht zijn op fietsen in de richting van Zernike of Paddepoel. Mensen die iets gezien hebben dat van belang is bij het onderzoek kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.