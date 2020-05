Meer scholen volgen Harens Lyceum om na zomer weer les in klas te geven

nieuws

Het Harens Lyceum is niet de enige school die er voor kiest om tot de zomervakantie vrijwel geen fysiek onderwijs meer aan te bieden. Dat blijkt uit een rondgang van onderwijsvakbond AOb.

Vorige week berichtte OOG Tv dat de school in Haren tot de start van de zomervakantie zich voornamelijk wil richten op online onderwijs. De school is ondertussen wel open. Zo vinden bijvoorbeeld mentorlessen wel in het gebouw plaats, worden er toetsen afgenomen en kunnen leerlingen in kleine groepjes les krijgen als ze iets niet begrijpen. Maar online onderwijs blijft de hoofdmoot.

“Om voor twee weken alles om te gooien?”

Uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat meer scholen kiezen voor deze rust. Reden is dat er tussen de heropening op 2 juni en de start van de zomervakantie in bepaalde gevallen maar twee, drie of vier weken zit. Het Dominicus College uit Nijmegen is een school die bijvoorbeeld voor de Harense-weg kiest. “Vanaf 2 juni staat er bij ons nog maar twee weken regulier onderwijs op de planning”, laat rector Dorine Pepping van de school aan de onderwijsbond weten. “Om voor die twee weken alles om te gooien, dat zagen we niet zitten. Ook omdat het afstandsonderwijs goed bevalt bij leerlingen en ouders.”

“Nog vier weken tot de zomervakantie”

Ook de Amsterdamse Mavo gaat geen fysiek onderwijs meer geven. “Inclusief toetsen, studiedagen en rapportuitreikingen hebben wij nog iets meer dan vier weken tot aan de zomervakantie. Ga je voor die paar weken het onderwijs nu weer helemaal op de schop nemen. Wij hebben gezegd: nee, dat gaan we niet doen”, zegt schoolleider Lars Hoogmoed in het onderwijsblad van de AOb.

Door de maatregelen kan 25 tot 33 van de leerlingen tegelijkertijd op school zijn

Bij de heropening van het voortgezet onderwijs op 2 juni moeten scholen zich houden aan strikte maatregelen. In tegenstelling tot de basisscholen moeten tieners op het vo wel anderhalve meter afstand houden van elkaar. Scholen moeten looproutes ontwikkelen om alles in goede banen te leiden. Daarnaast is het advies om de leerlingen zoveel mogelijk de hele dag in hetzelfde lokaal te houden. Door de anderhalve meter afstand verwachten de meeste scholen dat maar 25 tot 33 procent van de leerlingen tegelijkertijd op school ontvangen kan worden. Dit betekent dat een scholier maar één of twee keer in de week daadwerkelijk naar school moet.

Afstandsonderwijs tot de kerst nodig

De AOb benadrukt dat het zich richten op online onderwijs tot de zomervakantie niet betekent dat het luilekkerland is. De schoolgebouwen van alle scholen zijn gewoon open, er worden in de gebouwen toetsen afgenomen en ook vinden er bijeenkomsten als mentorlessen plaats. Scholen denken ondertussen na over de start van het nieuwe schooljaar dat in september start. De verwachting is dat afstandsonderwijs nog zeker tot Kerstmis nodig zal zijn.