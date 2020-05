Meer beveiliging bij zendmasten na brandstichtingen

nieuws

Foto: Jordi Haverdings - 112groningen.nl

Zendmasten worden de komende tijd extra beveiligd vanwege de vele brandstichtingen die er de laatste tijd plaats hebben gevonden. Dat meldt minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid vrijdagmiddag.

De afgelopen weken hebben er 29 brandstichtingen plaatsgevonden bij zendmasten verspreid over het land. In Groningen werd er brand gesticht bij een mast aan de Koningsweg. Bij 26 brandstichtingen was er sprake van brandstichting bij een telefoniemast, bij de overige drie ging het om installaties die gebruikt worden door het C2000-netwerk. Dit is het communicatienetwerk waarmee hulpverleners onderling kunnen communiceren. In Nederland bevinden zich in totaal 47.000 zendmasten en antennes.

Hoe de beveiliging er precies uit gaat zien licht Grapperhaus niet toe. De politie heeft tot nu toe voor twee incidenten vier verdachten aan kunnen houden. Daarbij gaat het onder andere om de zaak aan de Koningsweg waarin een arrestatie gedaan kon worden.

De brandstichtingen bij de zendmasten houden mogelijk verband met de komst van het 5G-netwerk.