Medewerkers Lentis zetten verpleegkundigen in het zonnetje met lied

Om verpleegkundigen in het zonnetje te zetten hebben medewerkers van Lentis een lied opgenomen. Dinsdag 12 mei is namelijk de internationale dag van de verpleging.

“We leven nu in een tijd met COVID-19 en het gevaar daarvan betekent ook dat verpleegkundigen onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen,” vertelt Idelette Kruidhof, verpleegkundig specialist bij Lentis. “Ze zijn daartoe bereid, en ze zoeken steeds heel creatief naar manieren om toch die ondersteuning te bieden aan onze zorgvragers. Ik vind dat dat echt waardering mag krijgen.” Tanja van Kleinwee, verpleegkundige bij Lentis, merkt dat mensen in deze tijd onrustiger zijn. “Een aantal mensen is wat angstiger in deze toestand. Tegelijkertijd waarderen ze des te meer de contacten die ze met ons hebben.”

Hoewel ze het waarderen dat verpleegkundigen in deze tijd vaker in het zonnetje worden gezet, benadrukt Kruidhof ook dat dit vaker zou moeten gebeuren. “We leveren deze zorg al jaren. We zijn goed opgeleide professionals die graag hun vak ook uitoegenen. Huist in deze tijd krijgen we veel waardering maar ik denk dat dat voor alle tijden geldt.”

Ze zijn allebei graag ambassadeurs voor het vak. “Ik ontmoet ontzettend veel mensen, allemaal mensen met hun eigen verhaal,” vertelt Kruidhof. “Ik mag een poosje meelopen in hun leven en met hun kijken welke impact hun aandoening eigenlijk heeft op hun leven. Samen kijken we naar mogelijk heden om te kijken hoe we het leven draaglijk kunnen maken, hoe ze de klachten misschien kunnen verminderen, maar ook als de klachten blijven hoe ze dan toch een betekenisvol leven kunnen lijden.”

“Het mooiste vind ik om zo dichtbij mensen te staan die de zorg nodig hebben,” zegt Van Kleinwee. “Als verpleegkundigen zijn we eigenlijk continu aanwezig tijdens het behandelingsproces. Je maakt ontzettend veel mee van hoe het leven van iemand eruit ziet. Dat je daar als verpleegkundige in mag steunen vind ik het allermooiste.”

De komende jaren zullen er extra veel verpleegkundigen nodig zijn. “Wereldwijd, maar ook in Nederland,” zegt Kruidhof. “Daarom vinden we het ook belangrijk dat verpleegkundigen vertellen hoe mooi hun vak is. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat verpleegkundigen ook meepraten in de organisatie en daar hun geluid laten horen. Verpleegkundigen komen bij mensen achter de voordeur en zien wat daar speelt. Die signaleren als er bijvoorbeeld sprake is van huislijk geweld. Dat grijpt allemaal in op het psychisch welbevinden van mensen.”