MartiniPlaza maakt winnaar online talentenjacht bekend

Persfoto van Edwin Evers Band

Met het nummer ‘Stay’ van Sugarland is Mandy Nijboer de winnaar van de talentenjacht ‘Show Your Talent’ van MartiniPlaza. Zij wint de hoofdprijs en staat op zaterdag 17 oktober in het voorprogramma van de Edwin Evers Band, met The Originals.

Met een actieve campagne onder haar achterban wist Nijboer maar liefst 1679 stemmen te verzamelen en is daarmee de winnaar van de talentenjacht. De tweede en derde prijs gaan naar Julia Lefers en Nienke Bak.

“Hoe jammer is het dat dit talent nu allemaal thuis zit in deze crisis? Daar wilden wij wat aan doen,” aldus de organisatie. “Dat dit project zo’n succes is geworden smaakt naar meer. We gaan dan ook kijken hoe we mensen kunnen blijven stimuleren vanuit huis met muziek of theater bezig te laten zijn”.