Man raakt gewond bij beroving aan Winschoterkade; vier verdachten aangehouden

Foto: Google Maps - Streetview

De politie in Groningen heeft woensdag vier verdachten aangehouden van een beroving. Bij deze beroving is het slachtoffer gewond geraakt, onder andere aan het hoofd. Donderdagmiddag is de politie op zoek naar getuigen van het incident.

Het incident vond plaats rond 14.20 uur aan de Winschoterkade. De politie trof de man even later aan op de Radesingel. Op aanwijzing van een automobilist zijn vier verdachten aangehouden.

De politie is nu op zoek naar getuigen van de beroving zelf en naar mensen met meer informatie over het incident. Contact opnemen kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.