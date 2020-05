Maaltijdbezorger gewond bij verkeersongeluk Eendrachtskade

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De bestuurder van een bezorgscooter is dinsdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Eendrachtskade. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.10 uur op de Eendrachtskade Noordzijde. “Hoe het precies kon gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “De maaltijdbezorger botste achterop een witte personenauto. Door de botsing kwam de scooterrijder ten val en raakte daarbij gewond.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Politieagenten hebben de weg afgezet. Het verkeer werd omgeleid via het naastgelegen fietspad. Ambulanceverpleegkundigen bogen zich over het slachtoffer. De man kon ter plaatse behandeld worden. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De auto en de scooter raakten bij het ongeluk fors beschadigd. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.