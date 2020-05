‘Maak gespreid reizen voor werknemers mogelijk’

nieuws

Bezoek aan verkeerstoren op Schiphol door Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat . ROBIN UTRECHT - rijksoverheid.nl

Er moeten afspraken komen met werkgevers zodat werknemers na de intelligente lockdown niet allemaal tegelijk naar hun kantoren gaan. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur dinsdagochtend gezegd in het televisieprogramma ‘Goedemorgen Nederland‘ op NPO 1.

Het advies aan werknemers is om nu zoveel mogelijk thuis te werken. Op de persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) vorige week woensdag werd deze maatregel verlengd tot 1 september. Toch zal er volgens de minister straks weer een periode aanbreken dat mensen weer naar hun werk gaan. Om te voorkomen dat er massaal op hetzelfde tijdstip gereisd wordt zullen goede afspraken gemaakt moeten worden.

De verwachting is dat vanwege de anderhalvemetermaatregelen er nog een lange tijd beperkte capaciteit zal zijn in het openbaar vervoer. De vervoerders hebben aangegeven dat maximaal veertig procent van de capaciteit in een bus en trein benut kan worden. Ook om problemen op de weg te voorkomen, en op de kantoren zelf waar ook anderhalvemeterafstand gehouden moet worden, is spreiding van de werktijden of continuering van de thuiswerk-maatregel nodig.