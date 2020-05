Luxe zorg in villa voor ouderen opent in Haren

nieuws

Binnenkort opent ZINN zorgvilla Verdi in Haren: een luxueuze woonvorm voor ouderen met een zeer intensieve, lichamelijke zorg- en begeleidingsvraag. Er moet wel een comforttoeslag betaald worden.



‘Zorgprofessionals worden royaal ingezet waardoor er veel ruimte is voor individuele aandacht. Naast verpleegzorg en behandeling is (para)medische zorg gewaarborgd’.

‘De comforttoeslag wordt nog definitief vastgesteld, maar zal tussen € 2.000,- en € 2.500,- per maand bedragen’.

‘In het Noorden richten particuliere aanbieders van luxueuze woonvormen zich uitsluitend op ouderen met dementie. De woonvorm in zorgvilla Verdi onderscheidt zich door zich te richten op ouderen met een intensieve lichamelijke zorgvraag’.

Meer info: https://www.zinnzorg.nl/zinn/woningen/zorgvilla-verdi