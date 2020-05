Lijst Calimero wil heropening deel studieplekken RUG

nieuws

Foto: Google Streetview

Lijst Calimero wil een gedeeltelijke heropening van de studieplekken in gebouwen van de Rijksuniversiteit. De studentenpartij heeft veel klachten gekregen van studenten die moeite hebben met thuisstudie.

Volgens de studentenpartij is het essentieel dat de RUG goede studie- en werkplekken aanbiedt, juist tijdens de coronacrisis. Studenten zouden concentratieproblemen ervaren in hun kleine studentenkamer, en bovendien over onvoldoende geschikte apparaturen kunnen beschikken. Ook zijn er studenten met structurele problemen met hun internetverbinding.

Lijst Calimero pleit voor een beperkte opening van studieplekken in onder meer het Harmoniegebouw de Zernike Campus. Wel moet de anderhalvemeter-maatregel in acht worden genomen en moeten koffieruimtes dicht blijven.