Let’s Gro festival gaat helemaal digitaal

nieuws

Het Inspiratiefestival Let’s Gro begint met een laagdrempelig digitaal platform, onder de naam “Let’s GrOnline”. Vorig jaar waren er zo’n 120 activiteiten in diverse zalen, maar vanwege de coronacrisis lukt dat nu niet.

Het is de bedoeling van Let’s Gro om gezamenlijk na te denken over de toekomst van Groningen en het opstarten van onze economie en samenleving na de coronacrisis. In plaats van de 120 activiteiten van afgelopen jaar gaat het nu om speciale podcasts, bijzondere gesprekken en virtuele ontmoetingen op de website letsgro.nl en via social media.

De centrale vraag daarbij is: hoe zorgen we ervoor dat Groningen de leukste stad van ons land blijft, op gebied van economie, zorg, onderwijs, cultuur, sport, consumptie en vrijetijdsbesteding. Per direct kan iedereen met goede ideeën gebruik maken van het digitale podium van letsgro.nl en diverse social media kanalen. Hij of zij kan daarvoor gratis digitale ruimtes reserveren.