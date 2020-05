Lente brengt meer vorstdagen dan in hele winterperiode in Eelde

nieuws

Het KNMI-station Eelde heeft dit voorjaar meer vorstdagen geregistreerd dan er afgelopen winter werden genoteerd. Dat blijkt uit gegevens van het KNMI.

In de maanden december, januari en februari waren er twintig dagen waarbij de minimumtemperatuur op een bepaald moment van de dag onder de nul graden dook. In de maanden maart, april en mei zijn er tot nu toe 23 dagen geteld met vorst. Statistisch gezien betekent dit dat dit voorjaar meer koude nachten heeft gebracht dan afgelopen winter. De koudste nacht werd geregistreerd op 29 maart toen het -3,5 graden vroor.

De conclusie is bijzonder omdat het in Eelde sinds 1907 nog nooit is voorgekomen dat een voorjaar meer vorstdagen kende dan de winter. Opmerkelijk is ook dat het aantal vorstdagen boven het langjarig gemiddelde ligt.