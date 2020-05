Lente 2020 is de zonnigste ooit

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De lente van 2020 is de zonnigste die ooit gemeten is. Maandag werden er 713 zonuren geteld waarmee het oude record van 712,7 verbroken werd.

Het oude record werd behaald in 2011. Inmiddels hebben we deze lente al ruim 713 uren zon gehad. De meteorologische lente loopt vanaf 1 maart tot en met 1 juni. Weerplaza verwacht dat het record de komende dagen ook nog verder aangescherpt gaat worden omdat de laatste week van mei nog veel zon voor ons in petto heeft. “Een voorzichtige schatting is dat we tot zondag waarschijnlijk nog vijftig zonuren bij kunnen schrijven. Dit betekent dus dat het oude record echt verpulverd gaat worden”, aldus Weerplaza.

Gemiddeld 520 zonuren

Een gemiddelde lente levert zo’n 520 uren zon op. Het landelijke aantal zonuren wordt gemeten door het gemiddelde te nemen van het aantal zonuren die de vijf hoofdstations gezamenlijk registreren. Dit zijn De Bilt, Groningen, Vlissingen, Beek en De Kooy.

Droogte

Behalve een zeer zonnig voorjaar is het ook nog eens een heel droog voorjaar. Alleen in april viel er een aantal dagen wat regen van betekenis. Toch zal deze lente niet de boeken in gaan als de warmste ooit.

Deel dit artikel: