Leerlingen Harens Lyceum zingen en spelen ‘Patience’ in coronatijd

Foto: still uit videoclip

Leerlingen en docenten van het Harens Lyceum laten zich in deze coronatijd niet kisten. Deze week hebben ze een videoclip uitgebracht van het lied ‘Patience’ dat op goede kritieken kan rekenen.

Het gaat om leerlingen die het vak muziek in hun pakket hebben. Onder begeleiding en met hulp van hun muziekdocenten zijn er in deze coronatijd, waar men niet naar school kan, al verschillende videoclips gemaakt. Dit betekent dat een leerling thuis zijn of haar aandeel zingt of speelt en vervolgens wordt er met alle filmpjes een volledige versie gemaakt. Dit keer is gekozen voor het lied ‘Patience’. Een bewerking van het lied ‘Requiem’ van Eliza Gilkyson. Eerder tijdens deze coronapandemie werd er al een videoclip gemaakt waarbij het lied ‘Believer’ van de Imagine Dragons de basis vormde.

“Wat een talentvolle jonge mensen”, laat Sandra in een reactie weten. Kathleen schrijft: “Prachtig!” Voor het lied ‘Patience’ is gekozen omdat het onbekend is of koorlessen op de school na de zomervakantie weer kunnen starten. De onzekere tijd waarin we verkeren vraagt van ons ieder geduld.

