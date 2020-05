Lastig zoeken naar Pimpernelstraat bij Wijnruitstraat in de Kleine Hortus

nieuws

Foto: Roel Breet

De huizen staan er, met postcode en alles. Alleen de straatnaambordjes ontbreken. En het wijkje heeft een verwarrende naam.



De ligging van de Pimpernelstraat en de Wijnruitstraat in woonwijk de Kleine Hortus doet ook niet direct bij iedereen het juiste belletje rinkelen. De Kleine Hortus moet niet verward worden met de Hortusbuurt met zijn kenmerkende straatnamen Kleine Appelstraat, Kleine Kruisstraat, Kleine Rozenstraat en Kleine Leliestraat.

‘De Kleine Hortus is een knusse en besloten woonwijk aan de rand van Groningen. Deze plek in Ulgersmaborg, heeft een ware metamorfose ondergaan. Hier is afgelopen jaar een compleet nieuwe duurzame woonbuurt gerealiseerd, omringd door groen. Hier woon je gemoedelijk tussen het bruisende Groningen en de natuur van Kardinge’, aldus een makelaarstekst.

Straatnaambordjes zijn zeker bij nieuwe straten op zo’n nieuwe plek wel gewenst. Deze wenselijkheid heeft het Twitteraccount van de gemeente inmiddels ‘uitgezet bij de collega’s’.

Hoi Jelger, ik zet jouw vraag uit bij de collega’s die hier over gaan. Als je een terugkoppeling wilt, wil je dan jouw e-mailadres in een pb doorgeven? ^VK — Gemeente Groningen (@gem_groningen) May 15, 2020