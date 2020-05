Lange file bij afvalbrengstation Duinkerkenstraat

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Bij het afvalbrengstation aan de Duinkerkenstraat in de stad Groningen staat woensdagmiddag een lange file. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“De wachttijd is zeker twee uur”, vertelt Wind. “Voor het station staat een file van ruim honderd meter.” Al sinds de uitbraak van de coronacrisis is het druk bij de afvalbrengstations. Vanaf halverwege maart werken veel mensen thuis en vanaf dat moment ziet men een grote toename in het aantal mensen dat afval komt brengen. De gemeente Groningen laat weten dat vanwege Hemelvaartsdag de stations donderdag gesloten zijn.

In de gemeente zijn er vier afvalbrengstations. Behalve aan de Duinkerkenstraat, bevindt zich er ook eentje aan de Electronstraat in Vinkhuizen, aan de Van Maerlantlaan in Haren en aan de Boltweg in Ten Boer. Laatstgenoemde is voorlopig gesloten.