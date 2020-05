Laatste restanten spoorwegovergang Esperanto weggehaald

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Met groot materieel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste restanten van de Esperanto-spoorwegovergang weggehaald.

Aan het einde van de avond arriveerde op de Helperzoom een telescoopkraan. Met de kraan zijn de stelplaten van de oude spoorwegovergang weggetakeld. De stelplaten zijn de platen waar weggebruikers indertijd overheen reden. Met het weghalen van de stelplaten is de spoorwegovergang nu volledig ontmanteld. Eerder werden de slagbomen en lampen al weggehaald. Dit gebeurde heel voorzichtig omdat de installatie herbouwd gaat worden op het terrein van het oefencentrum van de brandweer in Wijster.

De spoorwegovergang werd ruim een maand geleden gesloten voor het verkeer. Spoorbeheerder ProRail is deze weken bezig met de aanleg van een vierde spoor tussen het Hoofdstation en opstelterrein De Vork. Vanwege dit vierde spoor moest de overweg verdwijnen. Autoverkeer maakt sindsdien gebruik van de nieuwe Helperzoomtunnel. Fietsers rijden om via station Europark. In de toekomst kunnen zij gebruik maken van een fietstunnel nabij de Esperantostraat.