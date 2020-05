Laatste loodjes bij werk aan het spoor

nieuws

Foto Andor Heij.

Het derde perron van station Europapark is aangelegd, het vierde spoor ligt er vanaf het hoofdstation en het nieuwe opstelterrein De Vork voor treinen is klaar.

Momenteel worden de laatste werkzaamheden verricht zodat donderdag de treinen in de richting van Assen en Oost Groningen en Duitsland weer kunnen rijden.

De operatie begon begin mei en ligt nog steeds op schema. De uitbreiding van Europapark was nodig omdat de treinen van Leeuwarden naar dat station gaan doorrijden. Daarvoor was de aanleg van een vierde spoor ook noodzakelijk.

Station Europapark is ook klaar om de reizigers op te vangen als het hoofdstation op de schop gaat. Europapark wordt dan het begin en eindpunt voor reizigers vanuit de richtingen Assen, Oost Groningen en Duitsland.

Op het hoofdstation is men al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Zo komt er een ingang aan de zuidkant en er komt een tunnel voor fietsers, voetgangers en ook voor bussen onder het station door. De grootschalige werkzaamheden starten in 2021 en zijn volgens de planning in 2022 klaar.

Vanwege dit werk en plannen van de gemeente Groningen voor het stationsgebied moest het opstelterrein voor treinen van het hoofdstation verhuizen naar De Vork.