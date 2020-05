laatonsweereensjuichen neemt Twitter over

nieuws

De actie van FC Groningen, #laatonsweereensjuichen is vandaag hot op Twitter. Met de actie vraagt FC Groningen om solidariteit bij de eigen supporters in een moeilijke tijd. Tijd voor een overzicht.

Uiteraard begon de dag met de tweet van FC Groningen zelf.

Het filmpje raakt:

vrienden, het onderlinge contact na een overwinning/verlies. Gezondheid gaat boven alles, dat sowieso. Wat hoop ik dat het toch snel weer mogelijk is om samen te zijn op deze bijzondere plek. #laatonsweereensjuichen #wijzijngroningen @svfcgroningen @fcgroningen #fcgroningen ๐Ÿ’šโšฝ๏ธ pic.twitter.com/MDdMDAqxPy โ€” Fabiรซnne (@Fabwjm) May 13, 2020

Uiteraard roept ook de supportersvereniging op tot het helpen van de club:

๐Ÿ’š | Samen juichen, dat is wat we weer willen. Daarom roepen we als Supportersvereniging op om FC Groningen in deze ellendige coronacrisis te steunen. Toon je clubliefde, schaf die seizoenkaart aan. Wij voor jullie, jullie voor ons!#laatonsweereensjuichenhttps://t.co/WP2Gdqm6lS โ€” Supportersvereniging FC Groningen (@SVFCG) May 13, 2020

Zelfs technisch directeur Mark-Jan Fledderus is uit zijn Twitterwinterslaap gekomen om de club te helpen.

Ik kreeg net een vraag waar je kan doneren aan FC Groningen in verband met de actie #laatonsweereensjuichen voor liefhebbers zie hieronder hoe je dit kan doen! ๐Ÿ‘‡๐Ÿป https://t.co/rHfVF9dUjb โ€” Mark-Jan Fledderus (@Fleddie) May 13, 2020

De actie leidt ook tot zeer goed te volgen logica:

Hehe

FC fan die in randstad woont neemt na 20 jaar weer kaart, zwager ook overgehaald “Omdat ik in de randstad woon lukt het me te weinig om naar de wedstrijden te komen, vandaar dat ik geen kaart had. Maar ja, met corona mogen we toch niet komen, dus dat argument is van tafel” โ€” maral (@maralgrunn) May 13, 2020

Niet alleen steun vanuit de provincie:

Ik was dus van plan om m’n seizoenkaart om te zetten in een clubcard ivm dat ik nu meer dan 200 km van het stadion woon, maar goed. Dat gaat dus niet meer door. #Laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/Dg6u9su3np โ€” Noeken (@Noekpac) May 13, 2020

En ook mensen die niet meer overal bij kunnen zijn doen mee:

Na 60 jaar FC lukt het niet meer om elke wedstrijd in het stadion te bezoeken en zullen ze af en toe nog een wedstrijd mee pikken! Bedankt Bert en Meta Postma! Door Corona zat een knuffel er niet in daarom lelijke selfie met 2 kanjers op de achtergrond #laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/4bNJvpme7H โ€” Matthias mulder (@MulderMatthias) May 13, 2020

Je kan de club ook helpen door je eigen kind te laten trainen door trainers van FC Groningen.

Weer een actie om @fcgroningen te steunen en waarvoor je kind enorm veel voor terugkrijgt. Vorige week kregen we ons kind blij en assertiever terug. Dus nu een 11-strippenkaart voor nog eens 11 trainingen voor zoonlief Andy besteld. @HDelies #laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/83Dq403Fpl โ€” Ferdi Delies (@FerdiDelies) May 13, 2020

Op allerlei verschillende manier wordt er meegedacht:

Done. Los van hele crisis denk ik dat veel supporters het sowieso helemaal niet erg zouden vinden om wekelijks/maandelijks een donatie te doen, hoe groot of klein ook. Heeft niks met handje ophouden te maken, maar wel alles met clubliefde. ๐Ÿ’š #FCGroningen #laatonsweereensjuichen https://t.co/GqqR8F9HO2 โ€” Frank Veenstra (@Frunk_1138) May 13, 2020

Voetbal is meer dan alleen de 90 minuten:

En het meest mis ik de mensen waarmee we @fcgroningen vormen. Hoe we samen groen-wit aanmoedigen, onze clubcultuur en identiteit vieren. Dit is onze club, die mag nooit verloren gaan. Als je kan verleng dan die seizoenkaart. #laatonsweereensjuichen โ€” Robert Visscher (@Visschtales) May 13, 2020

Oude liefde roest niet:

Ik vind het schitterend om te zie hoe FC Groningen leeft en wordt gedragen in Stad, ommeland en ver daarbuiten. Natuurlijk komt dat door mijn bubbel, maar dat interesseert me geen reet. Geeft mij een heel stuk gevoel, dat ik de laatste jaren wat miste, terug. Heerlijk. โ€” Darth Hideous #laatonsweereensjuichen (@Darth_Hideous) May 13, 2020



We sluiten af met de voorzitter van de supportersvereniging:

Wat krijg ik een warm en trots gevoel als ik zie hoeveel mensen vragen of met @SVFCG de club kunnen helpen, dat mensen nu verlengen en men afziet van compensatie. Proud to be a farmer! Hulp die je nu al kunt bieden is verlengen en geen geld terug vragen. #laatonsweereensjuichen โ€” John de Jonge (@JohndeJonge1) May 13, 2020



En natuurlijk waren er nog veel meer hartverwarmende tweets.