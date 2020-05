Laat je horen voor de eindexamenleerlingen: “Pak je toeter en gitaar”

nieuws

Je zoveel mogelijk laten horen op donderdag 4 juni om 12.00 uur voor alle eindexamenleerlingen. Dat is de gedachte achter de actie #maakgeluid van Openbaar Onderwijs Groningen.

Voor de eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs verloopt het laatste schooljaar door alle coronamaatregelen anders dan gedacht. Geen laatste schooldag, geen gala, geen examenstunt, geen Centraal Examen en niet dat verlossende telefoontje. Om alle eindexamenleerlingen die toch hun felbegeerde diploma in ontvangst kunnen nemen in het zonnetje te zetten is de actie #maakgeluid bedacht. Openbaar Onderwijs Groningen roept iedereen in Stad en Ommeland op om aanstaande woensdag toeter, speaker, gitaar of mobieltje te maken en om geluid te maken voor alle examenleerlingen.

Meedoen aan de actie kan binnen, buiten maar ook online. “Dit bijzondere moment in het schooljaar, want dat is het toch elk jaar weer, willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We hopen daarom dat iedereen van zich laat horen op 4 juni om 12.00 uur om alle examenleerlingen, óók in deze bijzondere tijd, in het zonnetje te zetten!”, zegt voorzitter Theo Douma van Openbaar Onderwijs. De onderwijsorganisatie heeft de examenleerlingen en medewerkers een toeter thuisgestuurd als uitnodiging om onderdeel van de actie te zijn en een herinnering mee te geven aan examen doen in dit bijzondere jaar.