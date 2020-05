Laan van de Vrede half jaar dicht voor autoverkeer

nieuws

Het viaduct over de Paterswoldseweg na de verbouwing - Impressie: Aanpak Ring Zuid

Vanaf 15 juni tot half december wordt de gehele Laan van de Vrede afgesloten voor autoverkeer.

Langs de Laan van de Vrede komt een tijdelijke weg met een tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg. De Laan van de Vrede blijft wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Na de aanleg van de tijdelijke rijroute kan het huidige viaduct over de Paterswoldseweg worden vervangen.

Tijdens de afsluiting van de Laan van de Vrede tot december 2020 komen ook de parkeerplekken langs deze straat te vervallen. Combinatie Herepoort is nog met de gemeente in gesprek over alternatieve parkeerplekken.