Laan Corpus den Hoorn twee weekenden gestremd bij Hoornsedijk

Foto: Google Maps - Streetview

De komende twee weekenden is de Laan Corpus den Hoorn gestremd, ter hoogte van de fietsoversteek bij de Hoornsedijk. In deze weekenden gaat de gemeente Groningen de oversteek aanpassen om deze eenvoudiger en veiliger te maken.

De werkzaamheden van aankomend weekend beginnen deze vrijdag om 19.00 uur en duren tot maandag 06.00 uur. Het volgende weekend (16-18 mei) wordt er gewerkt van zaterdag 06.00 uur tot maandag 18 mei 06.00 uur.

Er wordt een wachtstrook gemaakt in het midden van de Laan Corpus den Hoorn, zodat fietsers in twee keer kunnen oversteken. De fietsoversteek wordt daarnaast iets naar het westen verplaatst om meer ruimte te creëren voor een veilige oversteek.

Autoverkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Vondellaan, Van Iddekingeweg, Overwinningsplein en Paterswoldseweg en omgekeerd. Fietsers worden omgeleid via de Henri Dunantlaan, Sportlaan, J.M. Den Uylstraat en Onlandsedijk. Fietsers die het Hoornsediep willen oversteken, kunnen via de Van Iddekingeweg rijden.