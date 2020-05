Kwart minder internationale studenten verwacht in nieuwe studiejaar

nieuws

Voor het nieuwe studiejaar dat in september begint gaan zich een kwart minder internationale studenten inschrijven dan verwacht was. Dat blijkt uit onderzoek van internationaliseringsorganisatie Nuffic.

Nuffic ondervroeg voor haar onderzoek 941 studenten van buiten de Europese Unie die het plan hadden om in Nederland een studie te gaan volgen. Een kwart van hen verwacht dat ze komend studiejaar niet in ons land gaan studeren. Oorzaken zijn de beperkte financiële mogelijkheden en de onzekerheid en de reisbeperkingen die er gelden vanwege de coronamaatregelen. Daarnaast laat 36 procent weten nog te twijfelen maar nog niet een definitieve beslissing genomen heeft.

In het huidige studiejaar, dat eind augustus afloopt, staan er iets meer dan 25.000 studenten van buiten de EU ingeschreven op Nederlandse hogescholen en universiteiten. In Groningen gaat het om zo’n tienduizend inschrijvingen. Ondanks dat de aantallen de laatste jaren toenamen hield het ministerie van Onderwijs er al rekening mee dat het aantal inschrijvingen vanwege de coronacrisis af zou nemen. Verschillende universiteiten zijn aan het nadenken hoe ze met deze situatie om moeten gaan. Zo wordt er over nagedacht om het instroommoment van september uit te stellen naar februari 2021. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om opleidingen online aan te bieden.

In het onderzoek van Nuffic werd ook gevraagd naar de toekomstplannen. Ongeveer 21 procent van de studenten geeft aan dat van uitstel geen afstel komt. Zij verwachten hun studie een jaar later te beginnen in Nederland.