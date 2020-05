Kunstgras en ministadion op sportpark De Kring

sport

Foto Andor Heij: PKC '83 - Leeuwarder Zwaluwen

De aanleg van het kunstgrasveld van PKC’83 en Kids United op sportpark De Kring start volgende week maandag.

Het kunstgras op het hoofdveld is een lang gekoesterde wens van PKC’83. Doordat er ook lichtmasten langs het veld komen hoeft PKC’83 voor bekerwedstrijden in de avonduren niet meer uit te wijken naar een andere locatie. “Dit is een grote stimulans voor ons”, aldus Robert Groninger van PKC. “We kunnen straks niet alleen bekerwedstrijden, maar ook oefenwedstrijden thuis spelen”.

Daarnaast worden de velden heel erg intensief gebruikt sinds Kids United, een voetbalvereniging voor kinderen met een beperking, ook gebruikt maakt van De Kring.

Doordat er straks op kunstgras getraind kan worden is het ook mogelijk om op het naastgelegen natuurgrasveld het ministadion voor Kids United aan te leggen. Dat was in 2017 het goede doel van de 4 mijl van Groningen. Kids United krijgt daarnaast ook een eigen onderkomen en een ingang op sportpark De Kring.