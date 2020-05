‘Kunst waar je van opknapt’: snackwagen van Vinkhuizen

nieuws

P.J. Bode Snackwagen Vinkhuizen, knipkunst van Marius de Schaar

Op 10 juni gaat de expositie ‘Vitamine K’ open voor publiek. Zalen vol kunst waar je blij van wordt. Zoals knipkunst, die de snackwagen van Vinkhuizen uitbeeldt.



De expositie in Bellingwolde brengt in het kader van ‘kunst waar je van opknapt’ vrolijk werk van ruim dertig Groninger kunstenaars.

‘Marius de Schaar uit Vinkhuizen heeft voor deze expositie onder meer P.J. Bode Snackwagen Vinkhuizen vastgelegd in papierknipwerk. De snackwagen is een vertrouwd baken aan het begin van de Diamantlaan en een goed adres voor een portie vitamine K in vorm van eierballen of patat speciaal’, weet de wijkwebsite van Vinkhuizen.

Marius de Schaar is het alter ego van de dichter Paul Borggreve.

Meer info over de kunst waar je van opknapt: https://www.hetmow.nl/bericht/exposanten-vitamine-k-bekend