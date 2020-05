Kroegbaas Drie Gezusters overweegt tweelaags terras op Grote Markt

nieuws

Foto: De Drie Gezusters

Wat in 2017 begon als een 1 aprilgrap, lijkt nu toch uit te monden in een serieus voorstel van kroegbaas Laurens Meyer. De eigenaar van de Drie Gezusters wil zo snel mogelijk bij de gemeente Groningen aankloppen voor toestemming voor de bouw van een tweelaags terras aan de Grote Markt, zo meldt DvhN.

“Het wordt nog even puzzelen met het ontwerp, maar De Drie Gezusters is al druk bezig om het terras een make-over te geven! Zo kunnen we op 1 juni meteen goed van start. Met wie drink jij het eerste biertje op ons overdekte terras?”, zo schrijft de Drie Gezusters op haar Facebook-pagina. De geplaatste afbeelding werd in 2017 gebruikt als 1 aprilgrap, maar dient nu als inspriatie voor een echt plan. “Als de toestemming er is, dan gaan we het doen.”, aldus Meyer.

De kroegbaas kwam vorige week ook al in het nieuws, omdat hij toen dreigde zijn kroegen weer te openen als het Kabinet niet voor 1 juni met een fatsoenlijke oplossing voor de horeca zou komen. Hij zou dan, tegen de coronaregels in, zijn kroegen weer openen.