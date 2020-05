Kouderecord in Eelde: ‘Sinds 1935 was het niet zo koud in mei’

nieuws

Bij het weerstation van het KNMI in Eelde een recordkoude voor de twee ‘decade’ (dag 11 t/m 20 van de maand) van mei geregistreerd. Op de waarnemingshoogte was het in de nacht van woensdag op donderdag -3 graden, aan de grond vroor het zelfs zeven graden.

Volgens weerman Johan Kamphuis is de lage temperatuur een samenloop van omstandigheden: Koude lucht, geen wolken, geen wind en droogte. Een unieke samenkomst van omstandigheden: “Het koudst in mei was het ooit in 1935, toen het kwik daalde naar -3.4 graden. Dat het zo laat in de maand nog zo koud is kunnen we vrij uniek noemen. Alleen in 1909 op 16 mei was het vergelijkbaar koud en vroor het ook 3 graden. Aan de grond was het nog nooit zo laat in de maand zo koud”, zo vertelt Kamphuis.

Ook komende nacht kan het kwik flink dalen. Kamphuis verwacht opnieuw kwikstanden rond of iets onder nul en op uitgebreide schaal grondvorst. In het weekend gaan de temperaturen geleidelijk omhoog.