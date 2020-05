Kop-staartbotsing op Hereweg

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagavond op de Hereweg zijn twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.10 uur nabij de Herebrug. “Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Meter. “Het gaat om een zogeheten kop-staartbotsing. Een personenauto reed in de richting van Haren. De bestuurder had te laat in de gaten dat de auto voor hem afremde waarop een botsing het gevolg was. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanceverpleegkundigen hebben de inzittenden gecontroleerd maar niemand raakte gewond.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.