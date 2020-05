Kop-staart botsing zorgt voor vertraging op Julianaplein

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag ter hoogte van het Julianaplein zijn twee auto’s op elkaar gebotst. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.15 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het gaat om een zogeheten kop-staart botsing waarbij een donkerrode personenauto achterop een witte auto is gebotst. Niemand is gewond geraakt.” Door de hulpdiensten werd de afslag richting Assen afgesloten. Dit zorgde voor de nodige overlast voor het overige verkeer.

Een bergingsbedrijf heeft één auto weggesleept. Rond 13.45 uur werd de rijstrook weer vrijgegeven. De politie doet onderzoek naar de toedracht.