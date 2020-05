“Komende zondag gaat de temperatuur een vrije val maken”

nieuws

Komend weekend gaat qua temperatuur twee gezichten krijgen waarbij de temperatuur een vrije val gaat maken. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het zonnig en blijft het droog”, zegt Kamphuis. “Het wordt bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten veertien graden. De nacht naar donderdag gaat koud verlopen. De temperatuur kruipt tot dichtbij nul en plaatselijk is er grondvorst mogelijk. Donderdag zijn er in de ochtend wat stapelwolken, maar verder is het zonnig en wordt het bij een zwakke noordenwind rond de vijftien graden.”

Vrijdag en zaterdag beloven de warmste dagen van de week te worden. “Op beide dagen is er veel zon en wordt het ongeveer achttien of negentien graden. Zondag wordt een dag met een ander gezicht. Het kwik maakt dan een vrije val en het wordt dan nog maar acht of negen graden.”