‘Komend weekend kans op warme dagen’

nieuws

Vanaf komend weekend is er kans dat de temperatuur boven de twintig graden uit gaat komen. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis.

Ook de komende dagen lijken volgens de weerman niet slecht. “Vandaag op de Nationale Dodenherdenkingsdag blijft het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Bij een matige noordenwind, kracht drie, wordt het ongeveer veertien graden. De nacht naar Bevrijdingsdag gaat koud verlopen waarbij het kwik zakt naar twee graden en er plaatselijk wat grondvorst mogelijk is. Op Bevrijdingsdag blijft het ook droog, is het wisselend bewolkt en wordt het twaalf of dertien graden.”

“Vanaf woensdag wordt het iedere dag één of twee graden warmer. De zon laat zich iedere dag regelmatig zien. Zaterdag kan het zelfs twintig of 21 graden worden en dan is er dus sprake in de meteorologie van een warme dag.”