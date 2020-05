“Kom niet naar de afvalbrengstations als het niet echt hoeft”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Kom niet naar de milieustraat als het niet per se hoeft. Die oproep doet de Vereniging Afvalbedrijven zaterdag. Zij verwachten dat het wel eens een drukke dag zou kunnen gaan worden.

Aanleiding voor de oproep is dat veel milieustraten of afvalbrengstations op Hemelvaartsdag gesloten waren, zo ook in Groningen. De Afvalbedrijven verwachten dat veel mensen de vrije dag donderdag gebruikt hebben om spullen op te ruimen die op zaterdag naar de stations gebracht worden. Het beeld van lange wachtrijen voor de stations is de afgelopen weken regelmatig voorgekomen. Volgens de Vereniging Afvalbedrijven zijn daar drie oorzaken voor aan te wijzen. “Er mogen minder mensen op de milieustraten komen vanwege de veiligheid van de medewerkers. Daarnaast hebben we gezien dat mensen aan hun huis gekluisterd waren en massaal de zolder zijn gaan opruimen. En tot slot zijn veel kringloopwinkels gesloten waar normaal veel spullen heen gaan”, laat een woordvoerder weten.

De oproep aan de mensen is dan ook om een bezoek aan de stations uit te stellen. “We horen verhalen van medewerkers dat er mensen een uur in de rij staan voor het wegbrengen van een doos oud papier. Dit zou je heel goed nog een aantal dagen kunnen bewaren in je schuur of garage. Als je het kunt bewaren, doe het dan.”