KNMI waarschuwt voor zware windstoten

Foto: Windsock Hodenhagen Aerodrome Germany

Het KNMI waarschuwt zondagavond voor zware windstoten. Voor de provincie Groningen geldt in de avonduren code geel.

Volgens het Meteorologisch Instituut kunnen in alle kustprovincies, het Waddengebied en boven het IJsselmeer zware windstoten van rond de 75 kilometer per uur voorkomen. De wind komt uit noordelijke richting. De harde wind en de windstoten houden aan tot maandagavond. In het noordelijk kustgebied neemt de wind in de loop van maandagmorgen iets in kracht af.

De waarschuwing code geel geldt voor Groningen vanaf zondagavond 19.00 uur en blijft geldig tot maandagochtend 06.00 uur.

Vanmiddag vanuit het noorden sterk toenemende wind en later langs de westkust zware #windstoten. Daarvoor wordt #codegeel van kracht. Het wordt dan tevens beduidend frisser. Momenteel in het binnenland overigens nog slechts een zwakke wind. #knmiwaarschuwing pic.twitter.com/aDbg9lq84F — KNMI (@KNMI) May 10, 2020