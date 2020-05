Klein deel van studenten kan vanaf 15 juni fysiek les krijgen

nieuws

Foto: Sicco Haring

Maximaal twintig procent van de studenten en medewerkers van hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen mag vanaf 15 juni weer op locatie aanwezig zijn. Dat blijkt uit de protocollen van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten.

Vanaf 15 juni mogen mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs weer fysiek onderwijs aanbieden. In eerste instantie gaat het alleen om het afnemen van toetsen, tentamens en het geven van praktijklessen. Deze mogen alleen tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur worden aangeboden. Dit omdat studenten in de spits niet met het openbaar vervoer mogen reizen.

Een groot deel van de studenten en medewerkers, tachtig procent, zal hun lessen op afstand moeten blijven volgen. Dit om het ov te ontlasten maar ook om een te hoge concentratie van medewerkers en studenten in de gebouwen te voorkomen. Het beperkte fysieke onderwijs gaat in de eerste plaats worden ingezet om de studievertraging die studenten hebben opgelopen in te halen. De verwachting is dat ook na september nog voor een deel online onderwijs zal moeten worden gegeven.